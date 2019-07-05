Что влияет на нашу честность - неожиданное заключение ученых

Является ли честность врожденным качеством или зависит от воспитания? Как показали эксперименты международной группы психологов, оба названных фактора влияют на поступки человека, но есть еще и третий. И именно он «выступает на первый план» в ситуациях, когда человек уверен, что разоблачить его ложь в принципе невозможно.

Как оказалось, наша честность зависит, помимо всего прочего, еще и от того, как общество страны, где мы живем, соблюдает ее законы.

Масштабное исследование затронуло молодых людей, студентов ВУЗов и колледжей, из 23 стран мира. И ученые, проводившие исследования, заявляют: в государствах, где развиты теневая экономика, коррупция и политическое мошенничество, люди легче совершают мелкий безопасный для себя обман в корыстных целях по сравнению с теми, кто живет в странах, где законы соблюдаются лучше.

Такой вывод был сделан на основании тестирования студентов по специально для этого разработанной экономистами Симоном Гэхтером и Джонатаном Шульцем методике, учитывающий уровень коррупции в стране проживания респондентов (брались данные Всемирного банка), масштаб теневой экономики и рейтинг политических прав и свобод.

Участники заполняли анкеты и выполняли несколько за небольшую плату. Третий этап предполагал, что респондент получит вознаграждение, размер которого будет зависеть от случая: от того, какое число выпадет на игральной кости, которую он «бросит» в специальной компьютерной программе. Суть была в том, что испытуемому говорили, что никто, кроме него, не увидит результатов бросания кости. Поэтому если он сообщит завышенный результат, обман невозможно будет разоблачить.

Как и следовало ожидать, студенты всех 23 стран показали результаты, промежуточные между полной нечестностью (все пятерки) и полной честностью (поровну всех вариантов).

Психологи говорят, что людям, независимо от совершаемых ими поступков, свойственно считать себя честными. При нечестном поведении для поддержания «внутреннего комфорта» они придумывают аргументы, оправдания, хитрости и уловки. Те студенты, которые живут в «не очень благополучных» с точки зрения соблюдения законности, такие оправдания для себя находят очень легко. И это отчетливо показали сравнительные результаты исследования.

«Получается, что честность - культурно наследуемое качество. И формируется оно под влиянием социальной среды и принятых в обществе норм поведения», - говорят исследователи.

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