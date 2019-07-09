«Жизнь под одной крышей с человеком, страдающим шизофренией, может оказать положительное влияние на всю семью», - утверждают психологи из школы психологии и консультирования QUT. Об исследовании, которое привело их к такому выводу, GT рассказывал ранее.

А что по этому поводу думают российские специалисты? Наш корреспондент узнал у Аллы Сергеевны Аведисовой, руководителя отделения новых средств и методов терапии Института имени В. П. Сербского

- Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть, я считаю, не может. Потому что все зависит от самых родственников, от самого пациента, больного шизофренией, от того, как заболевание проявляется в каждом конкретном случае.

Но в поддержку мнения коллег я могу сказать, что вы, наверное, знаете, что в американском обществе очень принято детей из школ отсылать на помощь в интернаты или какие-то иные заведения для помощи больным с тяжелыми расстройствами. Например, детям с ДЦП и так далее. Для чего это делается?

Как вы понимаете, это делается для того, чтобы у молодого поколения, у детей выработать толерантность, научить их восприятию больных людей, пониманию, что за болезнью стоит живой человек. Научить сострадать, сопереживать, общаться.

То же самое случается в семье, если родственник или ребенок болен. Некоторых людей это сплачивает, как любое горе, которое встречается в семье. Хотя, некоторых, наоборот, пугает, отталкивает и они уходят из семьи. Всякое поведение возможно.

Так и здесь. Нет однозначного решения и однозначного поведения тоже нет. Но единственное, что надо, конечно, с детских лет воспитывать вот эту толерантность, умение сосуществовать с тем, кто не такой, как ты, умение заботиться о них и принимать этих людей. Это моя точка зрения, моя позиция.

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