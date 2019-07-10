Как утверждают британские ученые, работа оказывает огромное влияние на состояние здоровья человека. А ее отсутствие вообще может губительно сказаться на психике. Об исследовании, приведшем к таким выводам, GT рассказывал ранее.

А что думают по этому поводу российские психиатры? Наш корреспондент побеседовал с врачом-психиатром, психотерапевтом Александром Михайловичем Федоровичем.

- Согласиться точкой зрения британских коллег или у вас другой взгляд на эту ситуацию?

- Я бы, наверное, говорил о том, что ситуация неоднозначна. Есть люди, которые, в принципе, не стремятся работать никаким образом и после третьего увольнения, суммарно проработав где-то на трех работах 3-4-5 месяцев, больше не предпринимают никаких попыток. Я бы не сказал, что они от этого сильно страдают, как раз, наоборот, они страдают оттого, что надо работать.

Есть люди, которые включены в процесс. Особенно это касается людей с прошлого тысячелетия, для которых, например, увольнение - это трагедия. Как правило, когда их на пенсию отправляют - они переживают и так далее. Либо если работа человеку была интересна, но в силу каких-то моментов, например, он не сошелся характером с руководством или от него стали требовать чего-то такого, чего он делать бы не хотел. То есть вырос некий конфликт, но не в связи с работой, а больше конфликт межличностный. Тогда - да, тогда мы можем предположить, что человеку тяжело, что он переживает, это определенная утрата, это, естественно, стресс.

Он не колоссальный, конечно, но его можно разбить, если у человека, например, еще ипотека, какие-то планы, дела, семья и прочее-прочее, тогда - да.

Получается, у проблемы есть как минимум два аспекта. Первый: что для человека сама по себе работа значит? И второй: каков характерологический профиль, его черты характера и темперамента, в рамках которых он может или не может взаимодействовать со своей нервной и эндокринной системой.

При определенных условиях мы можем получить очень серьезные проблемы, в том числе и спровоцированное психическое расстройство. Потеря работы может выступать в роли запуска.

- А если человек найдет работу, вот это расстройство само собой уйдет или надо идти к психиатру?

- Не совсем так. Давайте скажем так. Работа - это не есть некий изолированный элемент жизни. Как правило, с ней связано что-то еще, как я уже говорил, может быть, ипотека, может быть, какие-то планы, может быть, человек вложился в этот проект, а его оттуда потом попросили и он будет эту тему сильно переживать. Здесь мы говорим о том, что вот этот момент баланса очень значим.. И далеко не всегда мы можем говорить о том, что замена работы может дать положительный эффект. Потому что, если, например, потерянная работа была делом всей жизни, то человек вряд ли сможет оправиться самостоятельно.

Я готов привести даже такой исторический пример. Был такой дяденька Зигмунд Фрейд, который в Вене организовал психоаналитическое общество, его устав организовал, людей приглашал и так далее. В какой-то момент это психоаналитическое общество Фрейду сказало, что «ты ничего не понимаешь в психоанализе, и мы тебя из этого общества выключаем».

- Не знала об этом факте.

А теперь знайте. Ему сказали, что «ты дурачок, ты ничего не понимаешь, уходи, мы тут без тебя обойдемся». И, конечно, для Фрейда это было очень тяжелым ударом. Я полагаю, что он так до конца от него и не оправился, он все время об этом говорил и в письмах писал. Поэтому все неоднозначно.

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Фото: tsargrad.tv/