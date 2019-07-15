Международная команда ученых под руководством профессора Фрэнка Витаро (США), провела исследование взаимосвязи между детским поведением и успешностью во взрослой жизни. Ученые - как GT рассказывал ранее - пришли к выводу, что, если дети невнимательны в детсадовском возрасте, то, с большей вероятностью, став взрослыми, они будут иметь более низкие доходы, чем их сверстники.

А как обстоят дела в нашей стране? Прослеживается ли взаимосвязь между особенностями детского поведения и успешностью взрослых? Корреспондент GT узнал мнение детского и семейного психолога Олеси Владимировны Покусаевой.

- Я все-таки не команда ученых и не проводила такие конкретные исследования. Но, в целом, когда человек невнимательный, когда ему сложно сосредоточиться и это никак не корректируется, то последствия, конечно, будут. И не очень приятные.

То есть, если в 5-6 лет уже видно, что проблема есть (а неумение сосредоточиться - это проблема), то с ней нужно начинать работать, чтобы малыш стал более внимательным, научился сосредотачиваться. Ему самому потом легче будет и в школе, и по жизни. В принципе, тут все более чем логично, и такого прямо сверхоткрытия никакого нет.

- Просто подтвердили вот такой сложившийся порядок вещей?

- В целом, да. И знаете, часто проблема - в воспитании. Родители, бывает, говорят, что я, дескать, не буду никак довлеть над ребенком, он маленький, пусть что хочет, то и делает, не буду мешать ему развиваться...

- Вы хотите сказать, что они не правы? На такую ситуацию все-таки стоит обратить внимание?

- Вообще это совершенно неправильно. Потому что не просто так в законе нашей страны, да и всех других стран, до совершеннолетия ребенка несут ответственность за него родители. И это не только покормить, уложить спать.

Что в плане развития ребенок может решить? Он маленький. Ему 5 лет. Он видит, например, сверстников, которые более успешны. Читают там, рисуют или что-то еще лучше, чем он делают. А как он может понять в свои 4-5 лет, что он этого не умеет потому, что у него есть проблема с концентрацией внимания? Да никак.

Такую проблему, как правило, дети уже начинают осознавать лет в 9-10, когда она уже запущена конкретно. А в те же 4-5 ее могут выявить взрослые. Педагоги или сами родители. И что делать с этой проблемой, решить могут только они.

Есть специальные корректирующие занятия, упражнения. Есть такой синдром СДВГ - синдром гиперактивности и дефицита внимания. Это ставится как диагноз. И частично та самая невнимательность может быть следствием этого.

Однозначно за все это несут ответственность родители и за то, что будет с ребенком. Необязательно, что он финансово будет неуспешен. Ему, может быть, будет все в 3 раза сложнее делать. Может быть, он справится с этой проблемой и как-то ее скомпенсирует. Бывает такое. Но вряд ли он скажет спасибо родителям, если узнает, что от этого можно избавиться было, но родители предпочли позицию «зачем я его буду напрягать, все будет и так хорошо».

- Значит, если вовремя обратить внимание на эту проблему, то, в принципе, коррекции это поддается?

Я не могу сказать, что в полном объеме, и он станет как соседний мальчик Вася, у которого все легко, все летает. Что он только взглянет на уравнение и решит в уме, нет, конечно. Но улучшить состояние до какого-то приемлемого для этого ребенка уровня, можно.

Как у нас в логопедии, если ребенок не выговаривает буквы, он так и будет дальше их не выговаривать. Если это никак не корректировать... У меня был один папа, который был категорически против занятий с логопедом у ребенка. А мотивировал он это тем, что мы евреи, и у нас, у евреев, все время есть вот это картавое «р». Реально мама с ним воевала. Конечно, прекрасно, что мы евреи, все замечательно, но это не должно мешать ребенку иметь чистую красивую речь.

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Фото: insight-psy.ru