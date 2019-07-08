Психологи из университета Рочестера объявили об окончании исследования, посвященного выявлению причин стремительного распространении депрессии среди подростков.

«Тема, над которой мы работали чрезвычайно важна, поскольку по статистике с депрессивными расстройствами сегодня живут больше половины юных граждан нашей страны. Да и в мире картина по заболеванию не лучше. Мы хотели понять, каким образом можно приостановить эпидемию, - говорят ученые. - и нам это удалось. Мы нашли метод, способный защитить от депрессии в и без того сложный возрастной период».

По мнению психологов, входивших в научную группу, основная проблема подростков - неумение различать негативные эмоции и, соответственно, справляться с ними. А уж выражать злость, обиду, раздражение, печаль и прочие чувства умеют вообще единицы. «Со всех сторон ребят призывают «жить на позитиве», вот они и копят негатив. А тот, в свою очередь, разъедает их не до конца сформировавшуюся еще пока психику», - говорят специалисты.

Казалось бы, все просто и на сенсацию не похоже: подростков нужно учить описывать свои негативные чувства, проживать и выражать их. И все. Уровень сопротивляемости стрессу вырастет естественным образом без помощи психоаналитиков и антидепрессантов.

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Фото: vk.com/@roboty.igrushki