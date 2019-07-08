Психологи: Учите подростков выражать свои негативные эмоции
Психологи из университета Рочестера объявили об окончании исследования, посвященного выявлению причин стремительного распространении депрессии среди подростков.
«Тема, над которой мы работали чрезвычайно важна, поскольку по статистике с депрессивными расстройствами сегодня живут больше половины юных граждан нашей страны. Да и в мире картина по заболеванию не лучше. Мы хотели понять, каким образом можно приостановить эпидемию, - говорят ученые. - и нам это удалось. Мы нашли метод, способный защитить от депрессии в и без того сложный возрастной период».
По мнению психологов, входивших в научную группу, основная проблема подростков - неумение различать негативные эмоции и, соответственно, справляться с ними. А уж выражать злость, обиду, раздражение, печаль и прочие чувства умеют вообще единицы. «Со всех сторон ребят призывают «жить на позитиве», вот они и копят негатив. А тот, в свою очередь, разъедает их не до конца сформировавшуюся еще пока психику», - говорят специалисты.
Казалось бы, все просто и на сенсацию не похоже: подростков нужно учить описывать свои негативные чувства, проживать и выражать их. И все. Уровень сопротивляемости стрессу вырастет естественным образом без помощи психоаналитиков и антидепрессантов.
Читайте также: Подростковая депрессия набирает обороты по всему миру
Фото: vk.com/@roboty.igrushki