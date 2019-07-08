Ученые: Отказ от алкоголя улучшает психическое состояние человека

Китайские медики в течение 5 лет проводили широкомасштабное исследование по изучению влияния алкоголя на психическое состояние людей. 10386 волонтеров на протяжении этого времени добровольно отказались от употребления спиртных напитков. Максимум, что они себе позволяли - «бокал вина» в праздник.

Сяосинь Яо и Майкл Ни, совместно с группой коллег из гонконгской Школы общественного здравоохранения и Государственной лаборатории головного мозга и когнитивных наук проводившие исследование сравнили показатели психического здоровья участников с данными Национального эпидемиологического исследования связанных с употреблением алкоголя состояний.

Как оказалось, психика «абсолютных трезвенников» по всем показателям была благополучней, крепче и устойчивей, чем у среднестатистических в плане употребления алкоголя соотечественников.

Более того, у тех, кто бросил пить в ходе эксперимента, к моменту его окончания были весьма заметны благоприятные изменения психического здоровья.

Исследователи уверены, что «глобальное потребление алкоголя» необходимо останавливать на законодательном уровне. В противном случае, подчеркивает Майкл Ни, мы рискуем в ближайшем будущем получить поколение невротиков.

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