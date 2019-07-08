Ошибки важны для жизни, заявили психологи

Американские ученые провели масштабное исследование, целью которого было понять, каким образом человек переживает совершенные им ошибки и как они отражаются на его психологическом состоянии и психическом здоровье.

Как оказалось, наши ошибки могут стать ступенькой к успеху. Как бы парадоксально это и звучало, но факты - штука упрямая и с ними не поспоришь. И, если подходить к вопросу конструктивно, то есть не лить слезы, не ругать себя и даже не, махнув рукой, продолжать идти дальше, а трезво и взвешенно проанализировать ошибку. Это, по мнению психологов из Университета Рутгерса, проводивших исследование, повысит «производительность при решении новой задачи».

Этот вывод основан на эксперименте, в котором участвовали 2 группы добровольцев.

Одних попросили написать о неудачах и ошибках, которые были когда-либо в их жизни. Другие писали о вещах приятных или нейтральных. Потом все они решали предложенные исследователями задачи. И сдавали анализ на уровень кортизола (гормон стресса - прим. ред. GT).

У участников первой группы уровень кортизола оказался в среднем ниже, чем у остальных. И с дополнительным заданием они справились лучше.

На основании этого и был сделан вывод, что ошибки нужно совершать (не специально, конечно), чтобы извлекать из них пользу и спокойней двигаться вперед.

Это открытие противоречит устоявшемуся мнению, что ошибки в жизни мешают психике людей.

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Фото: anni-meranni.ru