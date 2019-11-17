Опасность для жителей больших городов: психические заболевания

Прогнозы Всемирной организации здравоохранения неутешительны: к будущему году заболевания психики у тех, кто живет в мегаполисах, станут бичом новейшего времени. Среди болезней выделяют депрессию, тревожное расстройство и шизофрению. Разбираемся подробнее в деталях этих заболеваний.

Вред мегаполисов

Такая агрессивная среда, как мегаполисы, может оказывать огромное воздействие на жителей, тем самым вызывать различные отклонения психологического здоровья. В условиях всеобщей непрерывной конкуренции люди все меньше расположены друг к другу. Когда видишь в лицах окружающих одних соперников, негативное отношение складывается само собой. Духовные ценности смещаются материальными, а вечная спешка в погоне за деньгами и карьерой становятся причиной массовых психических патологий. Тотальное одиночество в таких густонаселенных городах не редкость. Чем больше людей нас окружает, тем ниже процент близкой дружбы, потому что каждый в условиях мегаполиса думает только о себе. Одиночество в толпе - основное следствие жизни в больших городах. На фоне этого развитие психологических заболеваний усиливается.

Депрессия

Сейчас депрессию принято считать второй по количеству причиной смертей и инвалидности жителей мегаполисов. Самая большая опасность этого заболевания в том, что люди часто думают, что могут справиться со своими проблемами сами. Многие считают постыдным обратиться за помощью к специалистам. По этой причине заболевание прогрессирует и превращается в хроническую болезнь, которая приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Суицидальная депрессия

Отдельный вид депрессии, который возникает на почве продолжительного или крайне сильного стресса - главного спутника больших городов. Люди, доведенные до пика напряженности из-за работы или состояния экологии, чаще задумываются о смерти. Эта заболеваемость у жителей мегаполисов в несколько раз превышает показатель по мелким городам и деревням.

Тревожное расстройство

Еще одним заболеванием, угрожающим жителям крупных городов, является тревожное расстройство. Для него характерны фобии, панические атаки, боязнь социализации. Данные признаки могут проявляться как по отдельности, так и все сразу. Особенно сильно они проявляются на фоне депрессии и причиной их служит, как можно догадаться, стресс.

Шизофрения

Третьим опасным психическим заболеванием является шизофрения, которой в мегаполисах подвержены в пять раз чаще, чем за их пределами. Главной причиной развития шизофрении (помимо стресса) служит злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами. Вещества, содержащиеся в наркотиках и алкоголе пагубно влияют на человеческий мозг и ведут к необратимым последствиям в виде психических и физических заболеваний.

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Фото: praviloserdca.ru