Почему снится один и тот же человек

Интерес к сновидениям у человечества появился далеко не вчера. Однако разгадать их причину не удается до сих пор. На сегодняшний день существует огромное количество версий, на тему того, как объяснить смысл увиденного во сне.

Психологи сходятся в одном: сон - дверь в подсознание. И то, что видим «за ней» - наши потаенные страхи и желания. И если вдруг сюжет или «участники действа» повторяются, то это повод задуматься и, как минимум, попытаться разобраться в себе, понять, что сильно тревожит в данный момент времени.

Так, например, если мы частенько видим во сне одного и того же человека, по словам психологов, это означает только то, что мы много о нем думаем. И в зависимости от того, в каком контексте, он символизирует некую незакрытую проблему, вызывающую в нас стресс или беспокойство.

«Когда в неприятном сне вы часто видите коллегу, то это означает, что у вас проблема в отношениях с ним, а не в целом на работе, -говорит клинический психолог Джон Майер. - Не накручивайте. Просто разрешите конфликт в реале».

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