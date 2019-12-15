Популярные психологические мифы

За несколько десятилетий бурное развитие Интернета и соцсетей привело к тому, что наш багаж психологических знаний постоянно пополнялся самыми разными сведениями, подтвержденными якобы «экспертами». Время поговорить о самых популярных мифах современной научпоп-психологии. Ванесса ван Эдвардс, исследователь, психолог и автор книги «Captivate: наука общения», расставит все точки над «i».

Миф 1: улыбка - секрет счастья

Факт: скорее неправда

В последние годы широко распространилось мнение, что даже в плохой день улыбка может сделать нас счастливее. Это здорово - ведь как был бы прекрасен мир, в котором вы простой улыбкой могли бы легко поднять себе настроение. Но улыбка не может избавить вас от проблемы, которая вызвала плохое настроение - и более того, такой подход буквально заставляет нас быть счастливыми все время. Это психологически ненормально - и на самом деле вы можете почувствовать себя даже хуже, улыбнувшись не вовремя.

Но есть в мифе и доля правды: если ваше настроение нейтрально, улыбка может поднять его. Дело в том, что этом случае вы не заставляете себя перейти от одной сильной эмоции к другой, в просто смещаете настроение от нейтрального к хорошему.

Миф 2: противоположности притягиваются

Факт: неправда

Очень популярная легенда о том, что непохожие люди часто создают стабильные пары, базируется на логике дополнения характеров. Другими словами - если девушке не хватает уверенности в себе, она будет скорее искать уверенного в себе парня. Таким образом их отношения сбалансируются.

Наука говорит об обратном: исследование в рамках проекта «50 величайших мифов популярной психологии» от Ассоциации психологических наук подтверждает: нас привлекают похожие люди. Если в паре схожие характеры, то и принимать совместные решения проще - а значит, проще прийти к решению вопросов, о которых люди с разными характерами могли бы долго спорить.

Миф 3: «мозговой штурм» повышает креативность группы

Факт: неправда

В сегодняшнем бизнес-сообществе распространена практика сотрудничества и взаимопомощи, частью которой являются и «мозговые штурмы». Конечно, обратная связь и возможность учиться друг у друга - это здорово, но концепция именно «мозговых штурмов» скорее ограничивает людей. Вот три ключевых ее проблемы:

«Привязка». Если в группе возникает хорошая идея, которая нравится вам, вы не можете отказаться от нее и менее склонны к другим вариантам. Часто так случается в самом начале работы, и в итоге совещание проходит впустую.

Групповое мышление. Практически в любой группе рано или поздно все начинают думать более-менее одинаково, что значительно снижает шанс появления уникальных идей.

Давление. Часто некоторые сотрудники с целью впечатлить руководство буквально фонтанируют идеями. Людям, склонным спокойно все обдумать, в такой обстановке некомфортно, в результате чего они хуже мыслят.

Так что вместо «штурма» лучше просто разрешить сотрудникам либо подумать в одиночестве, либо самим разбиться на группы.

Фото: mediso31.ru