Малыши предпочитают победителей, но избегают тех, кто побеждает силой

Едва научившись ходить и говорить, маленькие дети начинают развивать социальные отношения. И, как показало исследование психологов калифорнийского университета, уже используют ряд сигналов социального статуса, чтобы решить, каких людей нужно избегать.

В ходе работы ученые наблюдали детьми 21 - 31-месячного возраста. Отправной точкой исследования стал проведенный чуть ранее эксперимент показавший, что даже 9-тимесячные младенцы могут понять простой конфликт интересов и «симпатизируют» тому, кто уступает в нем. Например, когда им показывали двух «встретившихся» кукол, одна из которых «уступала дорогу» другой, малыши тянули ручки к кукле «вежливой», выбирая ее.

"Затем мы хотели выяснить, предпочтут ли малыши марионетку-победительницу, если она победит с помощью грубой силы", - говорит Эшли Томас, руководитель группы исследователей.

Во время работы, психологи использовали простую сценку: две марионетки пытаются пересечь сцену в противоположных направлениях. Когда куклы встречаются посередине, они преграждают друг другу путь. Затем одна кукла уступает другой и отодвигается в сторону, позволяя другой продолжить путь и достичь своей цели - пересечь сцену. После этого детям дали обеих кукол. 20 из 23 малышей потянулись к "победившей" на сцене марионетке. Таким образом, был сделан вывод, что дети предпочитали марионетку высокого статуса - ту, которой добровольно уступают другие.

Исследователи выставили новую группу малышей на то же самое кукольное представление, но на этот раз одна кукла сильно ударила другую, чтобы достичь своей цели. Теперь 18 из 22 детей потянулись к «жертве».

Т.о. исследователи выяснили, что дети постарше (такие, как те, за которыми велись наблюдения) выбирают уже «победителей» конфликтов и избегают тех, кто уступает другим. Однако, есть одно «но». Если одна из кукол «толкала» другую и та «падала», то симпатии маленьких наблюдателей оказывались на стороне «побежденных». Результаты исследования человеческого поведения были недавно опубликованы в статье "Малыши предпочитают тех, кто побеждает, но не тогда, когда они побеждают силой», размещённой на портале medicalxpress.com.

"Наши результаты показывают, что фундаментальные социальные правила и мотивы, которые лежат в основе основных социальных отношений, могут быть присущи человеческой природе, которая сама развивалась в течение тысяч лет совместной жизни в культурных сообществах", - заключает Томсен.

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Фото: medicalxpress.com