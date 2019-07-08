Пожарные подвержены высокому риску выгорания

Результаты очередного исследования Университета Монаша в Австралии в настоящий момент весьма актуально для России. В летний период, когда огромные территории нашей страны покрыты природными пожарами, психическое здоровье людей, борющихся с ними, находится под угрозой. Проводя много часов в борьбе с огненной стихией, пожарные подвергаются риску эмоциональной усталости и истощения, у них нарушается сон.

Из 6 307 пожарных из 66 пожарных подразделений по всей территории США, которые приняли участие в исследовании, 49% показали высокий уровень физического и эмоционального выгорания.

Почти половина опрошенных пожарных сообщили о том, что поспать им удается менее шести часов сна в 24-часовой период при работе в ночное время (между 10 вечера и 8 утра), и 31% - о коротком сне на следующий день после ночной работы или 24-часовой смены.

"Пожарные часто подвергаются ограничению сна из-за их графиков работы, которые обычно включают 24-часовые смены. Естественно, ни о каком полноценном сне в этом случае речь даже не идет. Люди попросту не успевают отдыхать и восстанавливаться. Отсюда и ухудшение способности выполнять свои профессиональные обязанности, что является, в свою очередь, поводом для повышения риска выгорания», - говорит Александр Волков, профессор Института мозга и психического здоровья университета Монаша.

Исследователи настоятельно рекомендуют максимизировать возможности сна во время ночных смен, чтобы уменьшить выгорание. И подчеркивают необходимость чаще проводить скрининговые обследования состояния не только физического, но и психологического здоровья пожарных. Ведь от этого напрямую зависит не только их жизнь, но и жизнь и здоровье тех, кого они спасают.

Читайте также: Синдром эмоционального выгорания: советы психолога

Фото: medicalxpress.com