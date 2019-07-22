Некоторое время назад GT рассказывал о широко масштабном исследовании международной группы ученых на тему «Почему люди возвращают владельцам найденные кошельки». Напомним, что тогда вывод был однозначен: люди во всем мире были мотивированы сочетанием альтруизма и отвращения к тому, чтобы рассматривать себя как вора.

Мы попросили прокомментировать результаты эксперимента психолога - криминалиста Михаила Виноградова.

- Я согласен с тем, что люди возвращают, не хотят себя считать мошенниками, ворами, кем-то еще. У нас есть государственная служба, которая «потеряшками» занимается. По-моему, в метро на крупных станциях есть пункты приема забытых вещей. Туда очень много приносят и ценных вещей тоже. Человек устроен так, что ему наживаться на чужой беде и на чужом горе не хочется, он готов помогать людям, помогать самым простым способом: нашел - вернул.

- Почему, чем выше сумма, тем вероятность возврата увеличивается? Хотя, казалось бы, наоборот.

- Мелкие деньги, суммы не стоят для человека того, чтобы ехать куда-то, время на поиск владельца тратить. Кошелек, я не знаю, 20, 100 рублей, 300 рублей или кошелек, в котором находится большая сумма, которая для человека потерявшего, значима. Большая сумма трогает нашедшего за душу: человек потерял большую сумму, как он без нее обойдется. Безусловно, положительных примеров во много раз больше, чем отрицательных. Подчеркиваю, во много раз!

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Фото: amur.kp.ru