«Постоянные мысли о весе приводят к его увеличению», - заявляют ливерпульские ученые (о проведенном ими исследовании GT рассказывал ранее).

А что думают по этому поводу российские диетологи? Наш корреспондент узнал у Сергея Обложко, ведущего специалиста клиники «Доктор Борменталь», врача-диетолога, психотерапевта.

- Нет, это не совсем так. Это классический пример того, как люди путают причину со следствием. Дело в том, что люди с избыточным весом - это разнородная группа людей. Есть среди них те, у которых так называемые нарушения пищевого поведения, а есть те, у кого их нет. У них есть избыточный вес с нарушениями пищевого поведения, они просто едят много и с удовольствием.

Люди, склонные к нарушениям пищевого поведения, чаще изначально бывают обсессивно-компульсивны, то есть подвержены навязчивым мыслям. Помимо всего прочего, эта навязчивость может проявиться в самых разных сферах деятельности. И соответственно, в нарушениях пищевого поведения в том числе.

Здесь причина в том, что изначально человек склонен к возникновению таких навязчивостей и он их получает. Но он точно так же может часто мыть руки, навязчиво чего-то бояться. И среди таких людей иногда бывают навязчивые мысли о собственном весе. Но это ни в коем случае не означает, что можно махнуть рукой на свой вес. И дескать, если мы, как страус, засунем голову в песок, то вообще ничего не будет. Типа расслабься и ешь в свое удовольствие. Эта стратегия приводит к катастрофе.

- То есть я вас правильно поняла, человек срывается и у него появляется мысль, что он никогда не сможет похудеть, и он продолжает жить в том же пищевом ритме? Он срывается, заедает стресс, и ни о каком похудении уже речи не идет, да?

- Бывает и такой механизм. Иногда формируется замкнутый круг. Чем больше у человека вес, тем больше отчаяние. Чем больше отчаяние, тем больше желание махнуть рукой на все. Опять же, есть так называемый негативный опыт. Если у людей постоянно накапливается какой-то негативный опыт неуспеха, они начинают исходить из того, что если раньше у них не получалось справиться с весом, то, видимо, и дальше будет не получаться.

- И этот замкнутый круг разомкнуть нельзя?

- Нет, почему, можно. Для этого есть хорошая стратегия: нужно концентрироваться на маленьких задачах, то есть большую задачу разбивать на мелкие. Соответственно, у человека появляется опыт маленьких побед. Человеку, например, сложно сбросить 30 килограммов, но три ему вполне по силам. И когда мы разбиваем большую задачу сбросить лишний вес на несколько маленьких, например, сначала сбросить три, человек сбрасывает три, у него появляется опыт какой-то уверенности. И соответственно, мы идем дальше. Можно этот круг разомкнуть.

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