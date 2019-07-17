В одном из материалов GT рассказывал о том, что ученые из университета Толедо (США), в ходе проведенного ими эксперимента нашли простой, но очень -по их словам эффективный способ запоминания информации. Напомним, они утверждают: «чтобы быстро и прочно закрепить в памяти любые сведения, нужно всего лишь сжать в кулак кисть правой руки. А «вспомнить» поможет аналогичное действие, но только левой рукой».

Прокомментировать открытие мы попросили Екатерину Додонову, педагога, психолога, тренера по развитию памяти, внимания и скорочтению.

- Первый раз слышу о таком способе. Мне кажется, что участники делали якори для запоминания. Я бы не назвала это способом, потому что здесь не говорят о том, каким образом участники запоминают, используют ли они какие-то мнемонические приемы, мнемотехнику. В данном случае мне с трудом верится, что, если очень плохая память и только зажать кулак одной руки, а потом зажать другой, это поможет. В данном случае, на мой экспертный взгляд, здесь работает якорение, что нужно запомнить. Здесь получается якорь на запоминание. Люди используют движение телом, которое помогает дать сигнал мозгу, что нужно запомнить. Еще это называют «заякорить информацию». Но если вы не знаете какие-то дополнительные приемы, фишечки для запоминания и у вас плохая память, одного такого телесного якоря будет недостаточно.

А еще что необходимо?

- Нужно обязательно изучать мнемотехнику, принципы, методы запоминания числовой, текстовой информации. Их очень много, они разные и подходят разным людям. Действительно, в данном случае можно не использовать ни фотокамеру от телефона, ни ручку, но это если вы умеете делать узелки на память в голове, если умеете выстраивать эти связи, которые помогут вам запомнить. А просто голое сжатие кулака не поможет.

То есть это целая техника, и надо идти к специалисту, чтобы ее изучить?

- Да, на мой взгляд, да. Тут есть еще один момент. Если человек действительно владеет мнемотехниками, которые помогают запоминать, тут, наверное, это движение телом может помочь сфокусироваться, дать мозгу сигнал, что сейчас мы запоминаем. Но это как вспомогательная функция, а не основная, на мой взгляд.

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