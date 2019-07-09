Анорексия - серьезное психическое расстройство. И как любая болезнь, она не возникает «из ниоткуда». Никита Чернов, завотделением одной из московских психиатрических клиник, посвятил изучению недуга много лет.

По мнению врача, анорексия «вырастает» из трех факторов: генетической предрасположенности, эмоциональной неустойчивости и влияния социальной среды.

Причем последний, считает Чернов, является чаще всего «спусковым механизмом». Семья, где родители озабочены своей внешностью, «культ достижений» в кругу общения, соперничество, желание «стать одним из...» - все это способно привести к расстройству пищевого поведения.

«Как только в голове у человека «щелкает» и он начинает сравнивать свое тело с другими, поддается на навязываемый обществом стереотип, что красива только худоба, и собственная фигура начинает им восприниматься, как инструмент для достижения целей - неважно, каких именно, - все, механизм запускается, психика «сбоит» и мы получаем анорексию», - говорит доктор Чернов.

И уточняет: «Несмотря на то, что болезнь имеет "биопсихосоциальный характер", и генетическая предрасположенность (ее, кстати, обнаружили совсем недавно) может иметь место, но для развития анорексии все же необходим толчок - мощный психологический импульс.

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