Почему люди так любят сериалы

Как следует из результатов недавнего опроса, проведенного специалистами «Левада - Центра», 79% россиян предпочитают проводить свободное время, сидя дома перед телевизором, за просмотром сериалов.

Психологи уверены, что это одна из причин того, что наши люди все чаще становятся подвержены депрессии. По мнению специалистов, если провести скрининговое обследование, наподобие переписи населения, то этот диагноз окажется у каждого второго россиянина.

Клинический психолог Михаил Хорс, постоянный эксперт портала GT, считает, что просмотр сериалов - это способ если не уйти, то хотя бы ненадолго устраниться от реальности. К тому же способ, самый доступный.

«Я думаю, что просмотр сериалов и прочее времяпрепровождение у экрана - это попытка отвлечься от жизненных проблем, пожить чужой жизнью, если угодно. Это происходит тогда, когда на обустройство собственной не хватает ресурсов, как финансовых, так и иных, например, временных, -говорит Хорс. - Состоятельные люди отдыхают активно. Молодые предпочитают «тусоваться» в компаниях. А остальные - смотрят сериалы».

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Фото: yandex.uz/collections