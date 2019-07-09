Все чаще в новостных выпусках на ТВ появляются сообщения о матерях, которые где-то оставили или куда-то подкинули маленьких детей. «Раньше такого не было!», - возмущенно-безапелляционно заявляют представители старшего поколения.

И ведь правы они в основном. Бывали, конечно, случаи, но они носили единичный характер. Что же происходит сегодня? Откуда вдруг появилось столько матерей - кукушек?

Психологи уверены, что корень проблемы - в «лихих 90-х». Именно сейчас поколение, которое родилось, росло и воспитывалось в те кризисные годы, вошло в репродуктивный возраст.

Тогда, по мнению Карины Чижовой, руководителя одного из психологических центров Москвы, мощный удар получила не только экономика, но и институт семьи. Были разрушены многие ее ценности. Выросшим сегодня и становящимся мамами тем девочкам просто негде было научиться правильной реакции на жизненные проблемы.

«Материнский инстинкт, который всегда считался природным, сегодня рассматривается, как приобретённый. Проще говоря, формирующийся средой, в которой девочка растет, зависящий от полученного ей воспитания, - говорит психолог. - Ну и где молодой маме его взять, если ее собственные родители все усилия прикладывали к тому, чтобы одеть - накормить. Им было не до того, чтобы с детьми своими еще и заниматься. Каждый сам по себе -девиз тех непростых лет. Именно его и усвоили тогдашние дети. С ним по жизни и идут».

То есть, у матерей - кукушек просто нет понимания важности семьи и нет чувства ответственности за кого - то - даже собственного ребенка - кроме себя самой. Вот такой «привет из прошлого» получается.

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Фото: ok.ru/poeziyaprimiusija