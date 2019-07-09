Лето - традиционный сезон отпусков. Когда еще можно сбросить накопившуюся усталость, зарядиться силами на год вперед, как сейчас.

Но беда в том, что отпуск летом «светит» далеко не всем. Психологи из Нидерландов всерьез озадачились проблемой помощи тем, кто вынужден проводить теплые дни на работе, и провели исследование на тему: можно ли считать медитацию способом заменить отпуск?

В качестве рабочей гипотезы исследователи использовали знание того, что практики осознанности очень благотворно влияют на психику. К участию в эксперименте были привлечены 40 студентов -психологов и их близких людей. Условие отбора - отсутствие практик медитации. Длилось исследование на протяжении 2 месяцев, разделенных на периоды, в одни из которых волонтеры медитировали, в другие -нет (они в это время «уходили в отпуск» и отдыхали по собственному плану). При этом ежедневно все испытуемые заполняли специально разработанные анкеты - опросники.

При подведении итогов эксперимента ученые, его проводившие, обнаружили, что что 15-минутная медитация оказывает на психику такое же воздействие, как целый день отдыха. При этом отпуск все же благотворнее влияет на общее самочувствие и лучше успокаивает нервную систему.

Этот факт психологи объясняют тем, что во время отпуска у человека просто - напросто меньше шансов столкнуться со стрессом. А именно он (или любые мелкие неурядицы рабочих будней) уменьшает эффект от занятий медитацией.

«Если вам не хватает времени, сядьте на подушку для медитации. - советуют психологи по результатам исследования. - Если есть чуть больше времени - ложитесь на шезлонг».

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