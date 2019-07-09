Канадские нейробиологи из Института мозга и разума опубликовали результаты проведенного ими исследования сна , ставшего самым масштабным за все время изучения. Они утверждают, что люди, спящие в среднем 7-8 часов в сутки, умственно работают лучше, чем те, кто спит меньше или больше.

Работа велась с июня 2017 года. Состояло из углубленного опросника и ряда когнитивных действий. Участие в нем приняли более 40 000 добровольцев из разных стран.

"Мы ставили своей задачей выявить сонные привычки людей по всему миру. До этого было много лабораторных исследований, но нас интересовал именно сон реальном мире", - сказал Адриан Оуэн, профессор Института мозга и разума, один из авторов работы.

"Мы нашли оптимальное количество сна, чтобы ваш мозг работал наилучшим образом, это семь-восемь часов каждую ночь. Это мы теперь и рекомендуем, потому что еще обнаружили, что люди, которые спали больше или меньше, чем это количество, были умственно и эмоционально ослаблены", - говорит Конор Уайлд, научный сотрудник лаборатории Оуэна и ведущий автор исследования.

Одним из неожиданных для ученых открытий стало то, что большинство участников, которые спали четыре часа или меньше, вели и чувствовали себя так, как будто они были почти на девять лет старше. При этом на кратковременную память, как оказалось, количество сна никак не влияет.

А еще ученые теперь точно знают, что даже один ночной сон может повлиять на способность человека думать. Участники, которые спали больше обычного в ночь перед участием в исследовании, показали лучшие результаты, чем те, кто спал как обычно или меньше.

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Фото: slaaptextiel.nl