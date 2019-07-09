Хотите повысить творческий потенциал? Попробуйте поиграть в Майнкрафт

В следующий раз, когда почувствуете, что оказались в творческом ступоре, вспомните про видеоигры, - советуют психологи из Университета штата Айова (США).

О пользе видеоигр для воображения, креативности и творчества они узнали в ходе проведения очередного исследования, сравнивая эффект игры в Minecraft с просмотром телешоу и игрой - симулятором автогонок.

Справка GT: Minecraft похож на виртуальный мир Lego. Игра, которая разошлась тиражом более 100 миллионов копий, позволяет игрокам исследовать уникальные миры и создавать в них все, что только можно себе представить.

352 участника эксперимента были разделены на 3 группы: одна играла в Minecraft, другая смотрела ТВ-шоу, третья - «гоняла» на машине. На это им всем отводилось 40 минут. Потом все должны были выполнять несложные творческие задания. Например, нарисовать существо из мира, сильно отличающегося от Земли, и обосновать, почему оно так выглядит.

Самыми креативными оказались добровольцы из 1 группы.

«Однако, - отмечает Хорхе Бланко-Эррера, ведущий автор исследования, - есть у этой креативности и «обратная сторона» или «побочный эффект», называйте, как больше нравится. Творчество поклонников видеоигр вообще и этой в частности, похоже на агрессию. То есть, помимо полезного, Minecraft может иметь и вредный эффект».

Вообще же, ученые в этом абсолютно уверены, большинство видеоигр поощряют игроков практиковать определенный уровень творчества. Например, игроки могут создать персонажа и историю для ролевых игр или получить вознаграждение за творческие стратегии в конкурентных играх. Исследователи говорят, что даже шутеры от первого лица потенциально могут вдохновить на творчество, поскольку игроки думают о стратегии и ищут преимущества в бою.

Исследователи говорят, что, основываясь на этих выводах, важно не игнорировать потенциальные видеоигры как привлекательные, так и адаптивные образовательные возможности.

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Фото: medicalxpress.com