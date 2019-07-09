Плюсы и минусы использования смартфонов назвали психологи

Смартфоны предлагают возможность мгновенного круглосуточного доступа для совершения телефонных звонков, игр, азартных игр, общения с друзьями, использования мессенджеров, доступа к веб-сервисам (например, веб-сайтам, социальным сетям) и поиска информации. Число пользователей быстро растет, и, по некоторым оценкам, в настоящее время в мире насчитывается более 2,7 миллиарда пользователей.

Опрос более чем 3 400 студентов университетов США показал, что каждый пятый респондент сообщил том, что хватается за свой смартфон при появлении малейшей проблемы (т.н. проблемное использование).

В то время как большинство людей, использующих смартфоны, считают их полезной и позитивной частью жизни, у части пользователей развивается чрезмерное зависимость от них, что означает, что использование смартфонов оказывает негативное влияние на то, как люди функционируют в жизни. Предыдущие исследования связывали чрезмерное использование смартфонов с проблемами психического здоровья, такими как тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и проблемы с самооценкой.

Совместная команда исследователей из Чикагского, Кембриджского университетов и Университета Миннесоты провела исследование здоровья и аддиктивного поведения (особый тип деструктивного поведения, выражается в стремлении к уходу от реальности посредством специального изменения своего психического состояния, - прим. ред. GT) для оценки психического здоровья и благополучия студентов.

Они использовали опрос для изучения влияния использования смартфонов на студентов университетов. Он состоял из 156 вопросов. Основываясь на своих ответах, студенты получили оценку от 10 до 60 баллов, при этом оценка 32 и выше определяется как проблемное использование смартфонов.

Типичные характеристики проблемного использования включают: чрезмерное использование; проблемы с концентрацией внимания в классе или на работе из-за использования смартфона; чувство раздражительности или нетерпения без своего смартфона; отсутствие работы из-за использования смартфона; и испытывать физические последствия чрезмерного использования, такие как головокружение или затуманенное зрение.

Исследователи обнаружили, что каждый пятый (20%) респондент сообщил о проблемном использовании смартфона.

Причем, 64% из них - девушки. Важно отметить, что исследователи обнаружили связь между проблемным использованием смартфонов и средними баллами (успеваемостью).

"Хотя влияние проблемного использования смартфонов на средние баллы было относительно небольшим, но оно может оказать глубокое влияние на способность к обучению, а затем на возможности трудоустройства", - сказал профессор Джон Грант из департамента психиатрии и поведенческой неврологии Чикагского университета.

Еще одно наблюдение, сделанное в ходе исследования, показало, что студенты, сообщающие о проблемном использовании смартфонов, как правило, менее сексуально активны, чем их сверстники (70,9% по сравнению с 74%). Более того, они склонны чаще менять партнеров (37,4% против 27,2%).

"Смартфоны могут помочь связать людей и помочь людям чувствовать себя менее изолированными, и наши результаты показывают, что они могут выступать в качестве средства для сексуального контакта, будь то устойчивые партнерские отношения или более случайный секс", - говорит Сэм Чемберлен, соавтор исследования.

Что касается вопросов психического здоровья, исследователи обнаружили, что проблемное использование смартфонов было значительно связано с более низкой самооценкой, СДВГ, депрессией, тревогой и ПТСР, отражая аналогичные результаты в других местах.

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Фото: medicalxpress.com