Недавно GT рассказывал о масштабном эксперименте, в ходе которого ученые проверяли на честность студентов из 23 стран. Напомним, что они выяснили, что честность, не только является врожденным качеством, которое раскрывается под действием воспитания, но еще и напрямую зависит от того, как общество страны, в которой человек живет, соблюдает ее законы.

Как оценивают такое заявление российские специалисты, корреспонденту портала рассказал клинический психолог Олег Журавлев.

- Честность связана с людскими страхами: страхом быть наказанным, сесть в тюрьму, того, что может пострадать его семья, страхом потерять репутацию.

Мы ведь не существуем сами по себе. Мы живем в микросообществе (это наша семья), в круге людей, которым мы доверяем (это наше ближайшее окружение), и мы живем в городах, государстве, в информационном поле. Причем, информационное поле - это такая надстройка, которая влияет на каждого из нас. И то, что доносится с экранов телевизоров, в интернете, пишут в газетах, говорят по радио - безусловно, это тоже является воздействующим фактором.

Если просачивается информация о том, что авторитетные люди, наши правители, замешаны в неблаговидных делах, то, конечно же, люди начинают примерять это на себя. Они доверяли человеку на все сто, а оказывается, что это не так, их ожидания не оправдались.

Человек начинает испытывать фрустрацию. И когда много раз подтверждается информация, что люди, которые находятся у власти, на самом деле нечестные, они грабят народ, соответственно, человек начинает, с одной стороны, не соглашаться с этим, а с другой стороны, примерять на себя: «Что я, хуже? Им позволено воровать миллионы, и я возьму то, что плохо лежит». Получается такой парадокс. Вроде бы и честный человек, и все время был примером для окружающих, но становится на путь, который ведет в никуда.

Конечно же, это не про всех. Есть люди, которые остаются честными и благонадежными до конца своей жизни. И ничто не поколеблет их позицию. В основном, это интроверты, то есть люди, которые живут в созданном своими мыслями мире. Да, они могут быть идеалистичными, менее практичными, менее прагматичными и в жизни, как правило, не занимают лидерских позиций и к власти тоже не стремятся. Они как-то живут одновременно и в своем государстве, и в своем мире. Большая же часть людей - экстраверты и, в основном, нестабильные. От нестабильных людей можно ожидать чего угодно. Они как флюгер, могут изменить свою позицию, могут пойти на нарушения, в том числе, и законов.

Кстати, те же самые люди законы и пишут. То есть получается парадокс: те, кто стремятся к власти - в общем-то, люди, склонные к обману и ко лжи. Вообще, политика - дело не для всякого. Это не бесспорный факт, это мое личное мнение, но, наблюдая за людьми, которые уходят в политику, что с ними происходит, я могу сказать, что есть тенденция к тому, что человек был честным и с течением какого-то времени перестает таким быть. Он находит себе окружение, которое прикрывает его грязные делишки. И таких, в общем-то, я бы не сказал, большинство, но тенденция нарастает.

Люди приспосабливаются к обстоятельствам. Жажда наживы, жадность, по сути, в человеческой природе есть в определенных процентных соотношениях. У кого-то больше, у кого-то меньше, но все мы немножечко жадные. Поэтому я сказал, что эти исследования интересны, конечно, нужно их проводить.

И нужно что-то делать, в том числе, используя эти научные данные для того, чтобы все-таки человеческая природа сохранялась, чтобы наш генофонд людей честных, устойчивых морально и способных передать эту честность подрастающему поколению, быть достойным примером, конечно, задача номер один, особенно в нашем обществе.

Вы молодцы, что поднимаете такие вопросы. Наше самосознание строится на этом. То есть мы не можем, не получая обратной связи, что-то менять в себе. Иногда нужно просто остановиться, посмотреть таким объективным взглядом и честно признаться себе, что есть еще над чем работать.

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Фото: nltk.ru