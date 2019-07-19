Тюменские ученые повели исследование и выяснили, что моржевание благотворно влияет на психическое состояние человека. Статья об исследовании была опубликована на сайте 5 июля.

Прокомментировать выводы исследователей мы попросили Владимира Файнзильберга, психотерапевта, доцента кафедры психотерапии Московского института психоанализа.

- Владимир Павлович, как вы считаете, влияют ли занятия моржеванием на познавательную активность и мотивацию к достижению успеха, избавляют от стресса?

- Моржевание, на самом деле, оказывает «бодрящее» влияние на организм. Это такая стресс-реакция, то есть реакция на стресс. Она бывает двух видов. Первый - это определенные психические и нервные заболевания, которые снижают чувствительность: температурную, тактильную. Человек как бы становится нечувствительным к холоду и жаре.

Второе, конечно, влияние моды, имеется в виду мода на закаливание. Несомненно, перемена температуры окружающей среды, то есть так называемый шведский душ, чередование горячего и холодного, несомненно, укрепляет нервную систему. Но говорить о том, что это является панацеей против стресса, тревоги, вряд ли.

Конечно, известная вещь, что психологические проблемы часто сопровождаются повышенным уровнем тревожности... И здесь нужно оговориться, что тревога от страха отличается отсутствием конкретики, то есть тревога всегда как бы беспричинна. Страх всегда конкретен: страх, что остановится сердце, не смогут вовремя оказать помощь, что не хватит дыхания и так далее. Тревога встречается гораздо чаще, чем страх. И почти все психические и нервные расстройства начинаются с повышенного уровня тревоги.

А есть еще люди, тревожность у которых - черта характера. Они переживают по любому поводу, беспокоятся.

Несомненно, все что я перечислил, хорошо поддается такой терапии, как физические упражнения. Очень часто мои пациенты, для того чтобы снять приступы тревоги, придумывают себе какое-то занятие: либо бег, либо занятия в спортзале, либо велосипед, либо лыжи и так далее. То же самое можно отнести и к процедуре обливания холодной водой или купания в проруби.

Причем нужно сказать, что это не те люди, у которых есть глубокие психические расстройства, а подавляющее большинство людей, у которых есть просто колебания настроения. Мы знаем, что колебания настроения встречаются примерно у 20-22% людей. Получается, что этой особенностью страдает каждый четвертый, каждый пятый человек. Так вот замечено, что в периоды обострения подобных биполярных расстройств обливание холодной водой, принятие душа, где чередуются горячая и холодная вода, и в том числе, купание в проруби, очень эффективно снимают эти обострения.

Поэтому говорить о том, что это является панацеей от всех бед, не приходится. Но, тем не менее, как стрессовое закаливание, тренировка стрессовой реакции, это очень позитивно сказывается на психике и нервной системе человека.

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Фото: pravmir.ru