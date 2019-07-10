Врачи: отношение к себе - причина многих болезней

Ангедония - неспособность радоваться жизни и получать от нее удовольствие - становится приметой нового времени, утверждают психиатры и психологи. К тому же нередкими становятся случаи крайней формы этого психологического расстройства - ненависти к себе.

Андрей Березанцев, профессор психиатрии в одном из телеинтервью рассказал, что все распространенней становится среди наших соотечественников депрессивный тип личности, для которого характерно мрачное восприятие мира и подавление эмоций. По мнению ученого, это в большинстве случаев вызвано гормональным сбоем: в организме вырабатывается недостаточное количество серотонина (гормона счастья).

Психологи же, со своей стороны, уверены, что основу проблемы следует искать в родительском воспитании: ребенка почему-то принято в основном ругать за ошибки, предостерегать от них, но никак не хвалить за успехи, хорошее поведение и не подбадривать.

А уж извечное «присловие»: «мы в тебя столько сил вложили, столько всего дали, а ты... (ну и далее, как говорится, по списку...) формирует в подсознании установку «я плохой», которую человек пронесет через всю жизнь. И не исключено, что «аукнется» это развитием аутоагрессии (неосознанное стремление нанести себе вред - прим.ред. GT), которая, в свою очередь, приведет к зависимостям -никотиновой, алкогольной, наркотической или пищевой.

А ведь негативное отношение к себе чревато развитием серьезных психических расстройств и даже - данные научных исследований это подтверждают - соматических заболеваний.

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Фото: avengers-gx.clan.su