Как депрессия поражает тело человека

Канадские ученые выяснили влияние различных воспалений в мозге на появление тяжелой депрессии и протекания этой болезни.

При проведении исследования эксперты разделили его участников на несколько групп: здоровых людей, больных депрессией менее 10 лет, больных депрессией более 10 лет. У каждого из них было исследовано серое вещество мозга.

Выяснилось, что у людей, страдающих депрессивностью, которую они не лечили, была сильно повышена степень особого воспалительного белка. Серьезность ситуации заключается еще и в том, что его же часто находят у людей, страдающих Альцгеймером и Паркинсоном - виновниками разрушения мозга.

Как известно, депрессия не квалифицируется как дегенеративное состояние, однако ее течение имеет также несколько стадий, что объясняет частоту и длительность депрессивных эпизодов.

Это исследование ученых из Канады подтвердило существующее в официальной медицине мнение, что депрессия не относится к «расстройствам души», а является серьезной проблемой, влияющей на физическое здоровье человека.

В частности, связь депрессии была выявлена с такими заболеваниями как мигрень, артрит, а также установлено ее влияние на развитие мозга младенцев у беременных.

Так, например, страшная головная боль во время мигрени провоцируется депрессиями.

В 1994 году специалисты установили, что после 30 лет у каждого страдающего депрессиями, происходят атаки мигрени. То есть наличие этих двух болезней является порочным кругом, в котором одна напасть ходит за второй. Пока медики не исключают, что обеих проблем есть общая природа и даже возможна связь генетического уровня.

Депрессия оказывает влияние не только на качество жизни, но и на здоровье, причем она может сделать это, даже если человек еще не родился.

В 2017 в Сингапуре ученыее провели исследование: полугодовалым малышам, рожденным от страдающих депрессией матерей, сделали томографию мозга. Оказалось, что их миндалевидное тело имеет связь с другими отделами мозга наравне со взрослыми людьми.

Ранее такое же наблюдение было сделано после исследования мозга детей, которые родились максимум две недели назад.

Как говорят врачи, вероятнее всего, это генетика, однако депрессия будущей матери играет серьезную роль в развитии младенца.

Масштабные исследования депрессии ученых из Университета Калгари также показали ее связь с заболеваниями суставов. Это говорит о том, что воспалительные процессы при депрессии поражают не только мозг, но и все тело.

Эксперты выясняли, насколько может оказать влияние депрессия на людей больных псориазом, у каждого из 12 которых возникает артрит. Более 73 тысяч историй болезни людей, страдающих псориазом, было обработано учеными и они пришли к выводу, что те, у кого еще была и депрессия, страдали артритом чаще на 37%.

Сейчас ученые стараются понять: будет ли эффективным лечение псориатического артрита с помощью антидепрессантов и психотерапевтических методов, а также насколько депрессии удается «включать» различные воспалительные заболевания у человека.

Как известно, еще в 2015 году ВОЗ заявила, что депрессия становится главной причиной потери трудоспособности в мире.

Заболевание прогрессирует с каждым годом и поэтому крайне важно не отмахиваться, если длительное время вы или близкие люди находятся в состоянии душевного упадка, хандры и т.д.. Возможно причина не в усталости или плохом настроении, а все гораздо серьезнее.

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Фото: vsekak.com