Выявлена взаимосвязь между алкоголем и счастьем

Наивысший уровень психологического благополучия демонстрируют люди, которые напрочь отказались от употребления спиртных напитков. К такому выводу пришли китайские специалисты-психологи.

Особенно актуально данное утверждение для представительниц прекрасного пола.

Как подчеркнули эксперты, проводившие научное исследование, в рамках которого были задействованы более 10 000 человек, полный отказ от спиртного доложен стать неотъемлемой частью образа жизни, который принято обозначать как «здоровый».

Отмечается, что респонденты, которые принимали участие в исследовании, на протяжении 5 лет полностью отказывались от употребления алкоголя, либо принимали его в очень маленьких дозах.

Как оказалось, как мужчины, так и женщины, севшие на полностью безалкогольную «диету», демонстрировали наиболее высокий уровень психологического комфорта и благополучия.

Особенно это касалось женщин, которые ранее употребляли алкоголь, а затем полностью избавились от этой дурной привычки.

У них ученые зафиксировали крайне благоприятные изменения психологического настроя.

Также исследователи подчеркнули, что люди продолжат употреблять спиртное, если не применять различные эффективные стратегии, направленные на противодействие этой привычке.

Стоит отметить, что ранее ученые опровергли бытующее мнение о том, что алкоголь может служить, своего рода «терапией» для людей, которые находятся в состоянии угнетения, печали или стресса. По их мнению, это - не более, чем миф.

Это утверждение было обнародовано экспертами из университета Вермонта после длительного изучения влияния алкоголя на настроение почти 250 добровольцев.

Возраст исследуемых составил от 21 до 82 лет, а наблюдения за ними (как мужчинами, так и женщинами) продолжалось около полугода и включало в себя ежедневные проверки у специалистов.

Таким образом, стало известно, что чем больше люди пили различные спиртные напитки, тем ниже становился их личный уровень счастья. Особенно данный критерий был ярко выражен у дам.

Также эксперты отметили, что стресс оказывал сильное влияние на настроение, таким образом коррелируя частоту употребления спиртного.

Ранее ученые отмечали, что склонны к употреблению спиртных напитков, как люди, которые несчастливы, так и те, чья жизнь вполне кажется счастливой и удачной. Все дело в том, нашел ли челочек истинный смысл своего существования.

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Фото: vysetrenie.zoznam.sk