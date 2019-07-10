Как черный чай влияет на мозг

Группа китайских ученых провела исследование на предмет того, как черный чай влияет на организм человека. В качестве отправной точки работы было взято знание о том, что, входящие в состав листов чая кофеин и теанин, оказывают «бодрящее» воздействие на центральную нервную систему.

В ходе ряда экспериментов они выяснили, что в первую очередь этот напиток влияет на мозг. А именно стимулирует творческие способности и «подстегивает» креативное мышление.

К таким выводам группу профессора Янь Хуаня подвели наблюдения за группой из 50 добровольцев - студентов пекинского университета. Молодые люди - самому старшему было 23 года- проходили специальные тесты. Перед началом тестирования часть участников выпивала чашку чая, вторая - обычной воды.

Результаты первой группы, констатирует Янь Хуань, были заметно лучше, чем у второй именно в тех заданиях, где нужно было проявить креативность. Например, создать дизайн продукта или придумать название для ресторана.

Кроме этого, ученые своим экспериментом опровергли существовавшее много лет мнение, что для достижения стимулирующего эффекта нужно выпить много крепкого чая. Как казалось, достаточно бывает всего лишь одной чашки непосредственно перед началом мозгового штурма.

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