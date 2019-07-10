Бессонница заложена в генах

Принято считать, что бессонница - ничто иное, как последствие жизни в состоянии стресса. Поэтому, чтобы избавиться от нее, люди используют самые разные способы - от медикаментозных до практик релаксации.

Однако, новое открытие нидерландских ученых, выявило еще одну причину бессонницы. Они обнаружили у человека несколько генов, которые повышают риск развития расстройства сна. То есть, получается, что причина того, что человек испытывает сложности с засыпанием, кроется в его геноме и является чисто биологической. А это значит, что и подход к лечению должен быть принципиально иным.

К этому открытию исследователей из амстердамского университета привело изучение ДНК 113 тысяч жителей Великобритании и Нидерландов. Как подчеркивают сами члены научной группы, они пока не уверены на 100%, что именно гены - главная причина расстройств сна, но то, что они могут играть в них существенную роль, сомнению не подлежит.

Свидетельство тому - обнаруженные генные мутации, активно влияющие на развитие бессонницы. Кстати, больше всего их в женских ДНК. Для представительниц прекрасного пола это чревато еще и повышенным риском появления и развития неврозов, тревожных синдромов и депрессии.

Авторы исследования считают, что сделанное ими открытие - прямое указание на необходимость разработки индивидуальных методов лечения расстройств сна для каждого отдельно взятого человека вместо универсальных снотворных.

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Фото: natali.ua