Познакомившиеся в сети пары женятся реже чем разводятся

Современные люди все чаще предпочитают заводить романтические знакомства искать спутников жизни при помощи всемирной паутины. Специализированные сайты знакомств, группы в социальных сетях и мобильные приложения - с их помощью, кажется, так просто обрести личное счастье. Просто и удобно. Так ли это и насколько прочными бывают связи, начавшиеся в интернете? На этот вопрос пытались ответить многие психологи. И результаты - что удивительно - получались довольно противоречивыми.

Одни находили, что отношения такого рода недолговечны, другие - наоборот, утверждают, что таким образом можно узнать о человеке намного больше, чем при обычном знакомстве и, следовательно, повышаются шансы на создание крепкого союза. Кстати, по статистике, каждый 10-ый взрослый человек является зарегистрированным пользователем сайтов знакомств. Но только 1 из 15 хоть раз ходил на свидание с виртуальным знакомым.

Психологи мичиганского университета (США) провели сравнительный анализ того, каким образом развиваются отношения людей, которые познакомились через интернет и есть ли отличия от тех пар, кто впервые встретился в реале.

Руководитель исследования Эдити Пол по его результатам констатирует, что «интернет - не самое лучшее место для начала серьезных отношений».

К такому выводу ученого подвел анализ опроса, участие в котором на добровольной основе приняли 2923 американцев. Часть участников были завсегдатаями сайтов знакомств, другая часть предпочитала знакомства реальные.

Как оказалось, знакомства на улицах и в кафе в 67% случаев заканчивались свадьбой, а вот для «виртуальных влюбленных» марш Мендельсона звучал лишь в 32% случаев. Да и браки у первых были в целом долговечнее: развелись 2 и 8 процентов пар соответственно.

Среди тех влюбленных, кто так и не дошел до ЗАГСа, поданным профессора Пола, через год после знакомства в сети распались 32% пар и 25% встретившихся в реальной жизни.

Стоит отметить, что, несмотря на, казалось бы, говорящие сами за себя цифры статистики, сами исследователи не настаивают на однозначности результатов. «Не одно только место знакомства определяет характер отношений и их развитие отношений. Факторов разных много. И все их учесть практически невозможно», говорит Эдити Пол.

Читайте также: Правила при знакомстве в интернете

Фото: союзженскихсил.рф/club