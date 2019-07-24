Современные люди давно научились покупать время. Например, не желая расходовать собственное на уборку дома, мы заказываем услугу клининговой компании. Или заказываем готовую еду, причем с доставкой на дом вместо того, чтобы идти в магазин, а потом еще час-два стоять у плиты.

Группа психологов из трех стран: Нидерландов, США и Канады - в рамках проводимого масштабного исследования, участие в котором приняли свыше 6000 человек, живущих в разных странах, пришла к выводу, что покупка времени - отнюдь не проявление банальной лени (как принято считать). Она дарит человеку чувство удовлетворенности жизнью и повышает уровень ощущения счастья.

Респонденты - люди с разным уровнем дохода - проходили специально разработанное тестирование. Например, оценивали по 10-балльной шкале, насколько счастливыми ощущают себя, покупая свободное время и сколько денег тратят на это. Оказалось, что чем больше и чаще респондент тратит деньги на на аутсорсинг бытовых обязанностей, тем счастливее он себя ощущает.

Причем, подчеркивают исследователи, ответы респондентов, вопреки нашим ожиданиям, не зависели от уровня благосостояния опрашиваемых.

«Во всем мире у работающих людей отмечается острый рост дефицита свободного времени, - говорит Элизабет Данн, автор исследования из Университета Британской Колумбии. - Людям некогда отдыхать и радоваться жизнью. Поэтому возможность «купить свободное время» в значительной мере помогает уменьшить ежедневный стресс, вызванный нехваткой этого самого времени. Отсюда и ощущение счастья».

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