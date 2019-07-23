Во сколько лет начинается жизнь

Самые важные воспоминания для человека - воспоминания о том, что происходило с нами в возрасте 25 лет. Плюс - минус. К такому выводу пришли социологи из США, проведя небольшое исследование (всего 34 респондента).

Ученые провели опрос жителей штата Нью-Гемпшир 59 - 92 лет. Их попросили рассказать истории из жизни. Все добровольцы говорили о ключевых моментах жизни - браке и рождении детей. Оба эти события впервые случались в период «вокруг» 25 -летнего возраста.

Ведущий исследователь Кристина Штайнер поясняет, что респонденты много и с видимым удовольствием говорили о событиях, которые происходили с ними в возрасте от 15 до 30 лет. Она объясняет это тем, что в указанные годы любой жизненный опыт приходит впервые, определяет взгляды, привычки и поведение на годы вперед. Формирует человека. Поэтому и становится ярким воспоминанием.

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