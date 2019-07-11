Ученые: мужчин не привлекает большая женская грудь

Красота - понятие относительное. Со сменой времен и эпох меняются и представления о ней. Какие женские формы являются наиболее привлекательными в глазах современных мужчин и совпадают ли они с мнением самих дам, выясняли британские ученые из университета Ньюка́сл-а́пон-Тайна.

Используя специальную 3D-программу, участники исследования - 80 молодых людей обоих полов - составляли идеальное, по их мнению, женское тело: рост, вес, ИМТ, объемы талии, груди и бедер.

Все участники указали, что красивая современная женщина должна быть спортивной, с хорошо прокачанными мышцами. А вот дальше «вкусы», как оказалось, расходятся.

Почти все девушки выбрали для «своей» фигуры большую грудь. А мужчины - неожиданно - оказались в большинстве своем с ними не согласны.

По их мнению, идеальная женщина должна быть стройной, худенькой и... небольшой грудью.

«Мы нанесли своим исследованием сокрушительный удар по клиникам, специализирующимся на маммопластике», - шутят ученые.

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