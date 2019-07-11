Собаки умеют ревновать

Опытные собачники знают: их четвероногие друзья умеют ревновать. Теперь же этот факт еще и научно доказан.

Ученые калифорнийского университета провели специальное исследование и теперь точно знают, что ревность - явление не социальное, как было принято считать, а биологическое.

Психолог Кристин Харрис, специализирующийся на изучении эмоций, стал инициатором эксперимента, который доказал, что помимо привычной нам ревности, существует еще некая ее базовая форма, которая появилась в процессе эволюции для защиты социальных связей от вторжений извне.

В качестве респондентов к научной работе были привлечены 36 пар «хозяин - собака», которые вместе проходили через ряд спровоцированных учеными ситуаций. Например, владелец проявлял интерес и симпатию к другой собаке или игнорировал своего питомца, когда тому хотелось пообщаться. Во всех случаях собаки вели себя примерно одинаково: пытались привлечь к себе внимание, толкая человека носом, хватая зубами, повизгивая. «Зачем тебе ЭТО? Вот ведь есть Я - словно говорили они,» - отмечают исследователи.

«Проводя исследование, мы увидели, что собаки не только могут демонстрировать ревность, но и стремятся разорвать связь между владельцем и вероятным соперником, - сказал Харрис. - Мы уверены, что они мотивированы на защиту важных для них отношений».

Дальнейшее изучение природы ревности и способов ее проявления очень важно, считают исследователи, поскольку это чувство сильно влияет общество. Например, на почве ревности совершается третья часть убийств.

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Фото: Pedro Armestre / AFP