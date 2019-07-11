Психологи не сошлись во мнениях относительно женской интуиции

Психологи из британского университета Хартфордшир провели исследование, результаты которого в пух и прах разбили устоявшееся в обществе представление об особой женской интуиции. «Ничего подобного вообще в природе не существует», - заявляют ученые.

15 тысяч мужчин и женщин были отобраны для участия в эксперименте на основании того, что они утверждали, будто бы умеют «предугадывать» ход развития событий (именно это и принято считать интуицией, -прим. ред. GT).

С целью проверки способностей участников, им предлагалось по фото смеющихся людей определить искренность запечатленной эмоции. Правильные ответы дали одинаковое количество мужчин и женщин. То есть, констатируют исследователи, оба пола одинаково «интуитивны».

Однако, психологи из Минска не согласились с выводами британских коллег. Они уверены, что просмотр фото - далеко не надежный показатель, так как женская интуиция - по их мнению - проявляется исключительно в житейских ситуациях в виде особой смекалки и - если угодно -мудрости.

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Фото: yandex.ru/images