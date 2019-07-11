Мы составляем впечатление о человеке в первые минуты, когда его увидели. Об этом знают все. Но мало кто догадывается, что точно также определить характер нового знакомого можно и на слух. Например, в телефонном разговоре.

Насколько точно впечатление, сложившееся «по голосу», узнавали ученые из Шотландии, проводя специальное исследование.

64 добровольца наговорили на диктофон нейтральным тоном текст, в который включены были реплики, свойственные телефонному разговору. Ученые после вырезали из записей одно слово - «алло» («hello»). Именно его слушала другая группа участников - 117 парней и 203 девушки. Они должны были распределить голос произносившего это коротенькое слово (звучит всего-навсего порядка 40мсек) по 10 признакам, характеризующим человека: властный или мягкий, заслуживает доверия или нет, привлекателен ли и т.д. Каждому испытуемому на 1 голос определялся 1 признак.

Все студенты, не колеблясь, выносили «приговор». Причем один и тот же голос одинаково оценивался разными людьми.

Фил Макалир, ведущий автор исследования, уверен, что все дело - в тембре голоса и его тоне. Например, если мужчина, произнося коротенькое «алло» повышал голос, а женщина - меняла его высоту, то обоих определяли как людей, заслуживающих доверия. А низкий мужской голос ассоциировался у участников с властностью натуры.

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