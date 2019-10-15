Как отличается мозг богатых и бедных людей

Многие считают, что мозг людей, которые добились большого финансового успеха, должен отличаться от мозга людей, которые, как говорится «простые».

На самом деле психологи утверждают, что никакой разницы в мозге нет, а вот в мышлении она - колоссальная.

Немецкий «исследователь достатка» доктор Райнер Зительман даже решился на научную работу, чтобы исследовать, как именно думают богатые люди и в чем их отличие от «простого народа».

Для написания докторской работы (2015-2016 гг) Зительман создал специальный опросник, предложив очень богатым немцам ответить на подготовленные вопросы.

Также в своей работе он указал выделенные личностные черты респондентов, а полученный результат издал в виде книги «Психология сверхбогатых», небольшие отрывки из которой могут помочь понять как думают люди, зарабатывающие большие деньги.

Так, для описания типов личности он выделил термин, который обозначил как «теория большой пятерки», в которой определил базовые черты характера опрошенных: добросовестность, невротизм, коммуникативность, экстраверность, открытость новому опыту.

При сравнении полученных результатов выяснилось, что богачи отличаются крепкой эмоциональной стабильностью, малой невротичнотью, в большинстве своем - экстраверты, любят и ценят получение нового опыта, всегда добросовестны и целеустремленны.

Однако при всех этих положительных чертах, они довольно конфликтны и часто избегают общения.

Еще одно важное наблюдение, которое сделали эксперты, изучая отличие богатых и очень богатых людей от «обычных» - первые и вторые являются нонконформистами, которые всегда готовы к вызовам и не просто принимают их, а готовы плыть против течения с удовольствием.

Также они не мучаются угрызениями совести по поводу того, «что скажут люди», отбрасывая от себя стереотипы, которые распространены в обществе. Кстати, богачи признаются, что от такого подхода они даже получают удовольствие.

Есть и еще одно любопытное наблюдение: богатые люди часто следуют интуиции, а не анализированию, принимая спонтанные решения, которые для них, чаще всего, оказываются удачными.

Есть и еще одна немаловажная деталь мышления богатых людей: в отличие от обывателей, которые с удовольствием принимают лавры за успехи, а в причинах неудач предпочитают винить кого-то иного, состоятельные люди спокойно принимают свою вину, не перебрасывая ее не на партнеров, не на обстоятельства.

Такой подход дает им ощущение власти, когда только он сам все держит в своих руках и может, как навредить сам себе, так и исправить любую критическую ошибку.

«Я сам контролирую свою жизнь» - их девиз.

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Фото: us.makemefeed.com