Психологи: спасайте стариков от телевизоров

На сегодняшний день миллионы людей по всему миру отказываются от просмотра телевизора. Многие исключают из телечастот политические и криминальные программы, оставляя лишь передачи о животных, природе и каналы с любимыми фильмами.

Однако пожилые люди «старой закалки» до сих пор свято верят, что просмотр телевизора и особенно новостей - дело жизненно важное и что «по телевизору не врут».

Учитывая, что новости сегодня и их подача - отдельный разговор, можно сказать, что ничего хорошего от такого у стариков не будет. Многие пожилые люди жалуются на снижение настроения, на скачки давления, у многих и вовсе новости вызывают приступы агрессии и паники...

Но такие последствия - «цветочки» в сравнении с тем, какие гигантские проблемы кроются в постоянном просмотре телевизора без соблюдения медиа-гигиены.

Так, например, западные ученые считают, что длительный просмотр серьезно повреждает рабочую память человека и даже может спровоцировать возникновение деменции.

О данной теории заговорили несколько лет назад, а британские психологи и нейрофизиологи даже провели масштабные эксперименты, изучая воздействие телевизора на людей старшего поколения.

Участниками исследований стали более 3,5 тысяч человек в возрасте от 50 лет.

Около 30% из них были заняты на работе полный или неполный день. Предварительно ученые провели исследование состояния их здоровья, а также когнитивной производительности.

Эти данные собирались и на протяжении последующих шести лет, пока длился эксперимент.

Спустя этот срок ученые смогли получить результаты.

Выяснилось, что количество проведенных перед экраном часов существенно влияло на вербальную память.

Так, те люди, которые ежедневно отдавали просмотру ТВ более 3,5 часов, имели худшую вербальную память в сравнении с теми, кто отводил на просмотр телепередач меньше времени.

Как известно, вербальная память отвечает за понимание и обрабатывание речевых сообщений, она необходима для понимания сути разговора, запоминания, его деталей.

В случае ее повреждения, такие процессы даются более сложно, а вербально оформленное содержание больше не обрабатываются правильно.

Причем разрушающее воздействие длительное нахождение перед телевизором имеет вне зависимости от образования, социального статуса и иных показателей: любой человек буквально теряет память, злоупотребляя просмотром ТВ.

По мнению ученых, обнаруженный дефицит памяти определяется именно длительностью телевизионного потребления: чем дольше пожилой человек проводит перед экраном, тем больше у него проблем с вербальной памятью.

По мнению экспертов, данная ситуация связана с возбуждением мозга, которое наступает при просмотре телевизора, но при этом делая его менее сосредоточенным

Что же является причиной?

При помощи электроэнцефалографии ученые увидели, что в нем меньше альфа-волн колебаний ритмического толка, важных для обучения.

Еще один фактор - визуальный и эмоциональный стресс, который провоцируется ТВ, поскольку стресс также оказывает негативное воздействие на память.

Но существует и еще одно объяснение, считают ученые.

Вероятно, что слишком длительный просмотр телевизора вытесняет их жизни человека целый ряд иных полезных занятий, в том числе даже общение друг с другом.

Сейчас ученые решили детально изучить, как именно различные телепередачи провоцируют когнитивную деградацию и может ли телевизор быть ответственным за развитие деменции.

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Фото: express-novosti.in.ua