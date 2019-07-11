Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Когда европеец видит толпу людей другой расы, они все кажутся ему похожими, словно однояйцевые близнецы. «На одно лицо», - говорим мы в таком случае и искренне удивляемся, когда нам слышим, что и мы для них трудноразличимы.

Причину этого явления объяснили психологи университета Стэнфорда, проведя соответствующее исследование. Участниками его стали 17 человек. Все - европеоиды. Им попеременно демонстрировали фотографии лиц людей, представителей разных рас. А пока они рассматривали снимки, ученые фиксировали их мозговые показатели с помощью аппарата МРТ. Конкретно на зрительной коре, так как именно этот отдел первым получает импульсы от глаз, обрабатывая полученные «картинки».

Как свидетельствуют записи МРТ, на лица представителей «не своей» расы мозг реагирует медленнее и физические различия между ними не воспринимает.

Брент Хьюз, ведущий автор исследования, склонен объяснить этот факт эволюционными процессами. Ведь долгое время люди разных рас не пересекались. «Сегодня эта особенность работы мозга вызывает массу неудобств, - говорит профессор Хьюз. - На ее фоне развиваются предрассудки, стереотипы и дискриминация по ряду признаков. Ее необходимо корректировать».

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Фото: topre.ru