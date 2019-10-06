Нужны ли нам стимулы, чтобы формировать привычки

Экономисты давно заинтересовались изучением стимулов, то есть тех вещей, которые мотивируют человека на совершение определенных действий. В этом вопросе акцент традиционно делается на денежные стимулы - к примеру, работодатели могут поощрять своих сотрудников.

Наиболее интересный вопрос - как с помощью минимальных стимулов изменять поведение людей. Ури Гнизи, экономист и специалист по поведенческому анализу Калифорнийского университета, провел исследование и определил 3 ситуации, в которых даже минимальные стимулы наиболее эффективны.

Конструирование привычек

Начинать что-то всегда сложно, поскольку новое дело требует создания новых цепочек действий, а это сбивает привычный график. Но даже небольшой стимул может значительно ускорить закрепление новых привычек.

Интересно, что в случае с новой привычкой важны лишь первые несколько стимулов: например, первые несколько походов в тренажерный зал часто бесплатны в рамках членства на месяц или более. Наличие стимула (бесплатное занятие, выгода) помогает сформировать привычку - и в дальнейшем человек с большей долей вероятности станет ходить на тренировку постоянно даже при удалении стимула.

Деконструкция привычек

Ури Гнизи в своем анализе приводит любопытный факт из работы Ричарда М. Райана из Университета Рочестера (Нью-Йорк). Райан провел исследование и выяснил, что 27% беременных женщин тестовой группы полностью отказались от курения после того, как им предложили взамен купоны на покупки в местных магазинах. При этом среди женщин группы, в которой купоны не предлагались, отказались от курения всего 9%.

Снятие барьеров

Также стимулы, особенно финансовые, часто помогают снизить «порог входа» в новый образ жизни. Исследование 2017 года подтверждает: если человеку предоставить возможность что-то делать выгоднее, чем он делает это сейчас, мотивация возрастет. В ходе исследования группе студентов предоставили бесплатное членство в тренажерном зале (примерно 140 долларов), а другой группе предложили ходить туда на платной основе. Логично, что среди получивших членство бесплатно посещаемость зала была в 3 раза выше.

Понимаем, но не до конца: экономика стимулов

В своей работе «Руководство по поведенческой экономике» Гнизи делает такой вывод: мы пока не совсем понимаем, как работает «экономика стимулов». «К задаче необходимо подключать психологов, опытных финансистов, поскольку роль этого исследования крайне важна для любой области, будь то личные финансы, защита окружающей среды или здравоохранение. Стимулы являются одним из инструментов контроля нашего поведения, но лишь одним из многих», - пишет ученый.

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Фото: dietasmilagrosas.com.br