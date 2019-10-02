Как речь может выдать психическое расстройство

Прежде, чем изучать данные ученых, попробуйте сами определить, какой из 2 вариантов построения фраз указывает на возможные проблемы:

1. Ну, я имею ввиду, что мне кажется, что наши поступки в контексте Вселенной не особо-то и значимы, и это наводит на некоторые мысли о том, чем именно мы заняты.

2. Иногда я боюсь опоздать настолько, что не могу смотреть на часы.

Если вы выбрали первый вариант, то угадали - но как именно он указывает на расстройство? Рассказывает Берит Брогард, профессор, специалист по психиатрии и директор исследовательской лаборатории университета Майами.

Понимает даже робот: главное - смысл

Первое изречение можно охарактеризовать фразой «много слов, мало смысла». Для оценки чаще всего используют термин «плотность речи» - он показывает, сколько смысла содержат произносимые нами фразы. Низкая плотность, показанная в примере 1, характерна для обилия слов, в которых мало смысла, высокая - наоборот.

Коллектив ученых в рамках исследования «Машинное обучение как способ прогнозирования психических расстройств: анализ семантики» (2019 год) выявил следующий факт: если человек многословен, но смысл его речи при этом умещается в 1 - 2 фразы, то с большой долей вероятности он подвержен расстройствам типа биполярного или шизофренического.

В рамках исследования психиатры Негин Резаи, Элен Уолкер и Филипп Вулф (Университет Эмори) тестировали гипотезу: сможет ли компьютер, обученный анализу речи, определять психические расстройства и искать людей, которые находятся «на грани». Для этого они загрузили в систему 30 образцов речи и выяснили, что люди, подверженные риску психических расстройств, использовали намного больше слов, чем в среднем по выборке. Затем на уже «обученной» машине провели тест речи еще 10 человек, только 5 из которых были полностью стабильны психически. И с точностью 80% компьютер вычислил тех, кому нужна помощь.

Дальнейшее обучение: увеличиваем точность

В дальнейшем исследователи планируют увеличить точность компьютера, обучая его на более солидных выборках реальных текстовых чатов - например, популярного в США ресурса «Reddit». После оценки примерно 30 000 бесед компьютер научили не только анализировать текст и речь в целом, но и распознавать слова-«маркеры» психических расстройств, и точность возросла до 90%.

Ученые отмечают, что результаты могут значительно помочь в определении момента, в который человеку стоит обраться к врачу, что увеличит процент раннего лечения и снизит риски дальнейшего тяжелого развития расстройств.

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