Гики с точки зрения психологов

2019 год стал юбилейным для крупнейшего фестиваля Comic-Con (США, Сан-Диего). Изначально задуманный как площадка для продажи и выставки комиксов, фестиваль сегодня - крупнейший съезд фанатов разного рода развлечений.

В пятидесятый раз на площадке собрались самые разные люди, которых объединяет одно: страсть к играм, комиксам, ККИ (коллекционным карточным играм), аниме и прочему. Общее обозначение для таких людей (сильно чем-то увлеченных) - гики, и изначально этот термин применялся скорее в негативном ключе.

Почему же сегодня отношение к гикам изменилось - и что заставляет их ежегодно собираться на множество мероприятий? Расскажет Венди Патрик, психолог, специалист по деловой этике и автор статей о субкультурах.

Гик-культура: становление

В недавнем исследовании «Гики, фэндомы и социальные взаимодействия» (2018 год, Дэйл Пиплс), отмечается, что с 2000-х годов гик-культура значительно расширилась и теперь включает в себя самые разные возрастные группы. Вообще термин «гик» в прямом значении обозначает сильно увлеченного человека, так что вполне применимы фразы вроде «книжный гик» или «компьютерный гик».

Расти и шириться круг гиков начал с появлением и распространением в «нулевых» фильмов и игр о супергероях, а также постепенному кросскультурному взаимодействию, благодаря чему «каста» гиков стала социально значимой и узнаваемой по всему миру. Также росту помогло и появление Интернета - делиться впечатлениями стало проще.

При этом для гиков характерно увлечение так называемыми «Неявными СМИ» - комиксами, игровой и специализированной литературой, жанровыми и выпускаемыми частными лицами произведениями (классический пример - манга-додзинси, японские комиксы, выпускаемые самим автором). Все это постепенно создавало прослойку людей, которые разделяли интересы друг друга, при этом часто были друзьями или знакомыми по переписке в соцсетях.

«Гики, фэндомы и социальные взаимодействия»

В исследовании Пиплса отмечается, что между гиком и просто фанатом какой-либо серии комиксов, игр и фильмов есть значительная разница. Если вы посмотрели все серии «Звездных войн» и вам они понравились, вы не становитесь гиком. Гик-культура предполагает созидание, то есть участие в каких-либо действиях в рамках вселенной (тех же «Звездных войн»). Косплей (копирование персонажей), написание альтернативных историй (фанфиков), создание видео- и аудиоконтента - именно так гики проявляют себя.

Авторы исследования описывают, почему же быть гиками могут люди любого возраста. По их мнению, важную роль играют следующие факторы:

раскрытие своего творческого потенциала, воплощение фантазий;

ощущение принадлежности к группе единомышленников;

удовольствие от формирования повести СМИ.

Фестивали вроде Comic-Con стали чем-то большим в том числе и благодаря созидательной энергии гиков. Пока на других выставках люди чинно ходят от стенда к стенду, здесь кипит жизнь: проводятся фотосессии, конкурсы костюмов, разыгрываются сценки, устраиваются розыгрыши призов.

Отказавшись от простого потребления и перейдя к созиданию, гики выделились из прочих субкультур и стали знаковым явлением. А отсутствие каких-либо возрастных рамок обеспечило приток «новеньких» на долгие годы вперед.

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Фото: postila.ru