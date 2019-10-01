На возникновение психических расстройств могут влиять гены

Российские ученые объявили об окончании серии экспериментов по выявлению генов, влияющих на предрасположенность к возникновению некоторых психических расстройств. В частности, психоза и депрессии. Результаты работы были опубликованы в BioRxiv.org.

Опыты ученые проводили над генетически модифицированными мышами. Как оказалось, депрессии и психозы могут возникать из-за сбоев на уровне генов, отвечающих за передачу сигналов в головном мозге. Ученые говорят, что им удалось обнаружить нечто наподобие "выключателя" депрессии. Опыты на лабораторных мышах, у которых из-за депрессивных расстройств была нарушена двигательная активность, убедительно - по словам ученых - показали, воздействие на определенные гены помогло грызунам прийти в норму.

Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, проводившие исследование, считают, что теперь, по ее итоговым результатам, можно приступать к разработке эффективных медикаментов для борьбы с психосоматическими и нейродегенеративными болезнями, которые сопровождаются нарушениями двигательных функций. Новые антидепрессанты должны будут воздействовать на нейроны мозга той его части, которую называют «полосатым ядром».

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