Психологи выяснили, каких мужчин предпочитают женщины

Психологи из Ноттингемского университета (Великобритания) провели эксперимент,целью которого было понять, каких мужчин предпочитают видеть около себя женщины, и какие качества сильного пола дамы считают наиболее привлекательными.

В серии экспериментов участие принимали как женщины, так и мужчины.

По условиям исследования, участники-мужчины виртуально попадали в ситуации, когда им нужно было сделать выбор из трех возможных вариантов: наказать своего обидчика, помочь деньгами несправедливо обиженному человеку или ничего не предпринимать. Причем одна группа мужчин не знала, что за их поведением наблюдают женщины, а другая - знала.

В результате психологи получили следующие данные.

1. Женщины отдают предпочтение мужчинам, способным проявить сочувствие и помочь другим.

2. Мужчины, которые знали, что за их поведением наблюдали и их оценивали, чаще принимали решение помочь жертве.

3. Мужчины, которые не знали, что за ними наблюдают, чаще стремились наказать обидчика, чем предпринять какие-то другие действия. При этом свой выбор они объясняли тем, что, по их мнению, так и должен поступать настоящий мужчина.

В итоге ученые сделали вывод: женщины преимущественно выбирают мужчин, умеющих жалеть и сочувствовать, а не напористых и агрессивных. Также и сами мужчины понимают, что такой сценарий более привлекателен для женщин, и при желании понравиться женщине интуитивно ведут себя соответствующим образом.

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Фото: ivona.bigmir.net