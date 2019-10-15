Чем женская психология похудения отличается от мужской

Психологи, основываясь на данных, полученных в ходе различных исследований, выяснили - чем эмоциональная сторона похудения у женщин отличается от мужчин.

Во-первых, различная мотивация. Мужчины, в основном, стремятся избавиться от лишних килограммов, чтобы самому себе что-то доказать, на спор с друзьями или чтобы быть более конкурентоспособными в бизнесе. Женщины же обычно худеют, «чтобы понравиться мужчине» или «чтобы подруги позавидовали».

Во-вторых, женщины чаще, чем мужчины, концентрируются только на интересах семьи, и для них часто собственный внешний вид и здоровье оказываются на втором плане. Они скорее будут готовить и употреблять еду, которая привычна членам их семей, чем перейдут на диету.

В-третьих, женщины более склонны винить себя за неудачи. Для них нарушение диеты чревато угрызениями совести, из-за которых она и бросает «это неблагодарное дело2». А вот мужчины относятся к срывам спокойно: «Ну, выпил пиво. Ничего страшного. Завтра продолжу худеть».

При этом интересно, что еда для женщин в большей степени связана с получением приятных эмоций и снятием стресса, тогда, как мужчины говорят, что они «просто любят хорошо поесть».

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