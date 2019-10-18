Российские школьники больше остальных детей в мире испытывают стресс из-за учёбы

Близится к концу 1 учебная четверть в школах. Международная группа психологов провела исследование уровня эмоционального состояния школьников России.

Как оказалось, школьники России больше, чем их сверстники из других стран испытывают стресс из-за процесса учебы. На втором месте по данному параметру оказался Китай, на третьем — Германия.

В процентном виде ситуация выглядит следующим образом: 79% российских школьников испытывают стресс от учебы, по Китаю эта цифра — 64%, а по Германии — 61%.

68% российских учителей считают, что детям и подросткам в учебе в значительной степени мешает чувство тревоги и неуверенности в себе.

В свою очередь, и школьники, и учителя, и родители придерживаются схожего мнения, что стресс у детей вызывают оценки, а также сравнение результатов успехов одних учеников с другими. Так, беспокойство при сравнении испытывают 55% российских школьников и 39% учеников из Германии. Но тут на первом месте стоит США: у 66% американских школьников стресс вызывает именно сравнение успехов одних учеников с другими.

Далее было доказано, что контрольные и экзамены также вызывают лавину стресса у школьников в России. Такому отрицательному воздействию подвержены 57% школьников в РФ, и 73% учеников — в Китае. При этом 80% российских школьников считают, что неудача является неизменной частью процесса обучения.

В результате педагоги считают, что российских школьников нужно приучать быть более стрессоустойчивыми, помогать им лучше справляться с неудачами и избегать, таким образом, формирования у подрастающего поколения чувства неуверенности в себе.

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