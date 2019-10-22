Брать или не брать кредит: советуют психологи

Сегодня кредитами уже никого не удивишь, ведь они есть чуть ли не у большей части населения. Выяснить, почему люди прибегают к займам, достаточно просто.

Основная причина - желание получить то, чего они не могут себе позволить. Хотя нередко кредиты берутся из-за тяжелого финансового положения (сложности на работе, переезд, проблемы со здоровьем и т.д.).

И уже понятно, что люди не перестанут брать взаймы. Но очень важно научиться понимать, когда и при каких обстоятельствах стоит брать кредит, а когда лучше от него отказаться.

И разобраться в этом - как это ни странно - помогают психологи. И вот, что они советуют.

Честно поговорите... с собой.

1. Выпишите все аргументы за и против кредита.

2. Ответьте на вопрос: может ли заем обернуться страшным последствием? Каким именно? Также необходимо ответить себе на вопрос, что произойдет в случае, если вы возьмете кредит или откажетесь от него. Как правило, откровенный разговор с самим с собой помогает принять правильное решение.

Формируйте привычку откладывать.

Перед оформлением кредита попробуйте отложить определенную сумму денег за месяц. Общеизвестный факт, что на формирование привычек уходит около 3 недель. Соответственно, за месяц человек привыкает и учится откладывать деньги. Это умение ему пригодится, если он возьмет кредит. Только после формирования у себя привычки копить деньги, можно всерьез задумываться над оформлением займа.

Не поддавайтесь сиюминутным порывам.

Психологи советуют не делать покупку в кредит в тот же день, когда вы нашли желаемую вещь. Дело в том, что в этот момент эмоции затмевают разум, а в кровь поступают гормоны счастья. Рационально мыслить в такой ситуации почти невозможно. Чтобы понять, нужна ли вам эта вещь на самом деле, нужно заставить себя отложить покупку хотя бы на один день. Если и на следующий день вы захотите взять кредит на покупку вещи, то это уже будет взвешенное решение.

Не давите на себя и не позволяйте это делать другим.

Кредитные обязательства - это серьезный стресс для многих людей. Они не могут нормально работать и отдыхать, постоянно думая о том, что им нужно вернуть деньги. Ситуация может осложняться и тем, что окружающие постоянно об этом напоминают и оказывают давление. Нервы и переживания - это худшее, что может произойти в такой ситуации.

Если давит кредит, нужно постараться расслабиться и отвлечься. Следует вести привычный образ жизни и не акцентировать постоянно свое внимание на имеющемся долге. Нужно помнить, что многие успешные люди начинали свой бизнес с денег, полученных в долг.

А во многих развитых странах кредиты есть даже у вполне обеспеченных людей.

Фото: 1line.info