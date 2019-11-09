Мы распознаем эмоции по цвету лица

Медики университета Огайо нашли взаимосвязь между нашим умением определять эмоции и цветом лица собеседника. И речь идет не только о явно видимых бледности или румянце, но и о малозаметных сменах оттенка кожи рядом с носом, бровями и щеками.

Это происходит подсознательно

«На нашем лице есть как видимые, так и малозаметные цветовые узоры. Они появляются в результате работы нервной системы, которая регулирует кровоток. И выяснилось, что человеческий глаз не только способен отследить мельчайшую смену цвета кожи, но и послать в мозг сигнал касательно того, какую эмоцию эта смена выражает», - комментирует Алэйкс Мартинес, один из авторов работы.

Чтобы выявить связь, ученым понадобился ряд экспериментов. Так, в одном из них Мартинес с коллегами сделали множество снимков людей с самыми разными выражениями лиц. Затем снимки загрузили в компьютер, и специальная программа провела анализ. Выяснилось, что каждая комбинация цветов за что-то отвечает: так, «счастье» на лице предвещают покраснение височных зон и щек, а «удивление» - посинение подбородка и покраснение лба.

Мы пользуемся этой «опцией». Но бессознательно

Далее исследователи проверили, можем ли мы осознанно сопоставить найденные компьютером узоры с эмоциями, если увидим их. Для этого они наложили поверх каждого снимка «фон» из эмоций, показанных компьютером, и раздали фотографии добровольцам. Те должны были угадать, какую эмоцию проявляет человек на снимке.

В итоге с задачей успешно справились 70% участников. При этом, даже если на ничего не выражающее лицо был «наложен фон» счастья, то и испытуемые склонны были считать, что человек счастлив, так же схема работала и с грустным «фоном».

Далее участникам показали фотографии, где эмоции и «фоны» были перепутаны. В большинстве своем испытуемые замечали, что со снимками «что-то не то», при этом обращая внимание именно на оттенки лица, а не на мимическую составляющую.

Роботы и умная косметика

Итогом эксперимента стал созданный учеными компьютерный алгоритм, который умел сопоставлять цвета лиц и эмоции. Как оказалось в ходе обучения, проще всего «железному другу» было увидеть счастье - точность достигала 90%. Далее по простоте определения шли гнев и печаль. А наиболее сложными для программы оказались такие чувства, как отвращение (точность в 65%) и страх (точность в 75%).

«Наше исследование очень интересно в плане улучшения косметики. Теперь, когда мы знаем соответствия наших микроизменений цвета лица эмоциям, то можем сделать «умную» косметику, которая автоматически скроет или подчеркнет переживания, не видимые нам, но подсознательно отслеживаемые всеми вокруг», - комментируют ученые.

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Фото:playbuzz.com



