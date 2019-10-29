Сознательный отказ от негативных мыслей может предотвратить рецидив депрессии

Норвежские исследователи обнаружили, что специфический вид терапии — так называемая метакогниция — значительно снижает риск рецидива заболевания.

Метакогнитивная терапия включает в себя обучение пациентов не реагировать на "грустные", негативные мысли.

"У большинства из нас есть негативные мысли, мы думаем, что мы недостаточно хороши или мы не выполняем то, что мы хотим. Но, приложив небольшие волевые усилия, большинство из нас может отложить эти повторяющиеся мысли, не застревать в них", — сказал профессор Хьемдаль из Норвежского университета науки и техники.

Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств во всем мире. И выздоровление от нее весьма проблематично.

Несмотря на новые схемы лечения, специалисты отмечают, что для пациентов с депрессией характерно переживание рецидивов. Результаты исследований показывают, что через полтора года после окончания лечения лишь около 30% пациентов остаются здоровыми.

Исследователи обнаружили, что участники, обученные разрушать негативные мысли, имели более низкую частоту рецидива, чем-то, что обнаруживается при других методах лечения. Когнитивный тренинг включает в себя обучение человека делать выбор собственных мыслей.

Проще говоря, как только такая мысль в голове возникла, надо сказать самому себе: "стоп". И подумать о чем-то хорошем. В это сложно поверить, но научные доказательства — штука серьезная.

Пациенты, принимавшие участие в исследовании, прошли десять сеансов метакогнитивной терапии.

Через шесть месяцев 77% из них полностью оправились от своего диагноза депрессии. Согласно ответам пациентов на вопросник, через год после начала лечения от 67 до 73 процентов из них все еще оставались здоровыми.

Так что, гоните от себя дурные мысли и ваша психика будет здорова.

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