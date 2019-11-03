Игры помогают снять стресс эффективнее, чем антистресс-приложения

Считаете, что игры - это лишь не стоящая внимания забава? С вами не согласны специалисты команды под управлением Эмили Коллинз (Университет Бата). Эксперимент ученых показал: видеоигры могут расслабить и помочь снять стресс даже лучше, чем созданные специально для этого приложения.

Игры против медитации

Суть эксперимента заключалась в следующем: команде добровольцев (45 человек) дали 15-минутный математический тест. После его решения часть добровольцев играла в игру Block! Hexa Puzzle, а еще часть - пробовала заняться медитацией с помощью специализированного приложения. Также в исследовании участвовала контрольная группа, участники которой от телефонов были избавлены и вместо разглядывания экрана крутили спиннер.

Итог оказался необычным: все члены группы, которым выпало сыграть в видеоигру, оценивали свой отдых лучше, чем те, кто занимался медитацией. Игравшие в видеоигру отмечали более высокий показатель энергичности и меньше выказывали усталость, в то время как работавшие с приложением для медитации наоборот, чувствовали себя менее энергичными.

Потехе - час: игры помогают отдыхать

На этом ученые не остановились: второй эксперимент должен был выявить эффективность игр на протяжении длительного времени.

20 добровольцев в течение 5 дней играли в специальную игру после возвращения с работы, а еще 20 - занимались медитацией с помощью приложения. К концу эксперимента все «игроманы» сообщили, что чувствуют себя прекрасно и полны сил - в отличие от тех, кому выпала медитация.

Психологи объясняют этот эффект тем, что видеоигры отлично отвечают четырем ключевым критериям, важным для восстановления после работы:

помогают расслабиться;

помогают сформировать новые навыки;

отвлекают внимание от проблем;

помогают в плане самоконтроля.

Ученые также отмечают, что эффект восстановления напрямую зависит от соответствия игры этим четырем факторам. Это исследование интересно в свете недавней работы норвежских ученых, которые доказали, что видеоигры не вредят социальной адаптации детей от 6 до 12 лет.

Также исследования видеоигр, направленные на проверку тезисов вроде «Игры портят детей» показали логичную вещь: это скорее не причина, а следствие. Грубо говоря: ребенку проще пойти и поиграть в игру, а не решать проблему, которая у него есть в школе или обществе, но сама по себе игра не сделает его хуже или лучше.

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Фото:brontewellness.com



